POLICE ARE INVESTIGATING TWO SHOOTINGS THAT HAPPENED WITHIN A FEW HOURS OF EACH OTHER IN MOBILE.
THE MOST RECENT ONE HAPPENING LAST NIGHT ON SOUTH BROAD STREET, NEAR DOWNTOWN .
WITNESSES SAY A MAN WAS SHOT MULTIPLE TIMES ... AND WAS SEEN RUNNING FOR HIS LIFE ... AS A GUNMAN KEPT SHOOTING.
INVESTIGATORS SAY HE WAS TAKEN TO THE HOSPITAL WITH LIFE - THREATENING INJURIES.
THE OTHER SHOOTING HAPPENED NEAR THE INTERSECTION OF CHEROKEE AND DUBLIN STREET.
WE'RE TOLD THE 19 YEAR OLD VICTIM WAS HIT MULTIPLE TIMES... AND RUSHED TO THE HOSPITAL.
A TOP DONOR TO THE UNIVERSITY OF ALABAMA IS TELLING STUDENTS TO BOYCOTT ENROLLING IN THE SCHOOL. HUGH CULVERHOUSE JUNIOR HAS DONATED MORE THAN 30 MILLION TO THE UNIVERSITY.
HE SAYS HE DOESN'T WANT STUDENTS WHO GO TO THE SCHOOL TO BECOME "TRAPPED" UNDER WHAT HE CALLS A MORALLY AND UNCONSTITUTIONALLY WRONG LAW.
THE ABORTION BAN SIGNED INTO LAW BY GOVERNOR KAY IVEY EARLIER THIS MONTH MAKES PERFORMING AN ABORTION A FELONY IN NEARLY ALL CASES.
ALABAMA IS GETTING CLOSER TO AN EQUAL PAY FOR EQUAL WORK LAW.
THE STATE SENATE VOTING UNANIMOUSLY TO APPROVE THE BILL.
THE BILL NOW RETURNS TO THE HOUSE, WHERE LAWMAKERS WILL DECIDE WHETHER TO ACCEPT A SENATE CHANGE TO THE BILL.
SCARY MOMENTS IN MOBILE AFTER POLICE SAY A FOUR MONTH OLD BABY WAS LEFT LOCKED INSIDE A CAR ALONE OVERNIGHT.
THANKFULLY THE CHILD IS OKAY.
POLICE SAY A PASSERBY SAW THE CHILD IN A CAR ON BLOODGOOD STREET AROUND NINE IN THE MORNING... HE BUSTED THE WINDOW TO GET THE BABY OUT.
POLICE SAY THE CHILD WAS SUPPOSED TO BE IN THE CARE OF HIS FATHER.
DHR IS INVESTIGATING.
BALDWIN E-M-C IS HOLDING A BLOOD DRIVE TODAY FROM 8 A.M. TO 5 P.M.
IT IS AT THE BALDWIN E-M-C TRAINING CENTER ON HIGHWAY 59 IN SUMMERDALE.
ALL BLOOD DONORS WILL BE ENTERED TO WIN A $100 VISA GIFT CARD AND AN ELECTRIC GRILL.
A BIG CELEBRATION THIS AFTERNOON FOR THE DISCOVERY OF THE CLOTILDA.
IT WILL BE AT THE ROBERT HOPE COMMUNITY CENTER IN AFRICATOWN... FROM FOUR - 5:30.
ORGANIZERS SAY EVERYONE IS INVITED.
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